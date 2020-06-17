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Боевики убили украинского воина на Донбассе

Боевики убили украинского воина на Донбассе
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. (…) К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи н.п. Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, враг применил возле н.п.Луганского гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку н.п.Шумы - стрелковое оружие.

"Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Как сообщалось, 16 июня в районе проведения операции Объединенных на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

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Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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