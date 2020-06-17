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В одном из городов Украины усилили карантин

В одном из городов Украины усилили карантин
19:03 Сегодня Телеграф
В Тернополе вводится ряд новых противоэпидемических ограничений в связи с распространением COVID-19. Об сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом в соцсети Facebook.

"Сегодня на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавируса решили: запретить массовые мероприятия (за исключением проведения ВНО и связанные с деятельностью объектов критической инфраструктуры); запретить в заведениях общественного питания празднования массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы)", - указывается в сообщении.

В заведениях общественного питания клиентам разрешается находиться до 2 часов с соблюдением противоэпидемическим мер.

Руководители ТРЦ и рынков должны обеспечить распределение потоков посетителей, в том числе отдельные входы и выходы, а также проводить обязательный температурный скрининг и обновить дистанционную разметку для посетителей. Деятельность учреждений, которые не смогут выполнить указанные условия, будет запрещена.

Перевозка пассажиров может осуществляться исключительно в масках. Количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест.

"С 18 июня ежедневно будут проверять общественный транспорт, рынки, ТРЦ города, чтобы убедиться, насколько там соблюдаются ограничительные меры", - подчеркивают в штабе.

Напомним, сегодня, 17 июня, Кабинет министров Украины намерен продлить адаптивный карантин до 31 июля.

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Все по теме:

ВНО, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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