В Киеве в метро произошла драка, двух человек задержали

На станции метро Театральная в Киеве группа людей напала на двух мужчин, с которыми у них возникла перепалка. Мужчин доставили в управление полиции в метрополитене.

Во время стычки в метро Киева полицейские задержали двух человек. Об этом сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел в 13:40 на платформе станции метро "Театральная".

"Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в драку с применением газовых баллончиков. Правоохранители вмешались и прекратили правонарушение", - говорится в сообщении. В киевском метро произошли стычки, двух человек задержали.

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Двух участников конфликта задержали для установления данных и дачи объяснений. Правовую оценку их действиям дадут после проведения соответствующей проверки.

Известно, что сегодня в центре Киева проходили две параллельные акции: сторонников блогера Шария и их противников. Сторонники Шария после акции у Офиса президента пошли под здание Министерства внутренних дел, которое находится на улице Богомольца. Затем обе стороны собрались у дома президента Владимира Зеленского, их разделяют правоохранители.