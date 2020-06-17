Скачать
Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
Наполи - Ювентус: онлайн-трансляция финала Кубка Италии-2020 (Видео)
Наполи - Ювентус: онлайн-трансляция финала Кубка Италии-2020 (Видео)
Какой у Вас темперамент: простой тест, который даст ответ
Какой у Вас темперамент: простой тест, который даст ответ

В Ровно на территории фирмы прогремел взрыв гранаты

Смотрите фото (4)
В Ровно на территории фирмы прогремел взрыв гранаты
Обновлено 21:45 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
В Ровно в среду, 17 июня, на территории строительной фирмы прозвучал взрыв. В предпринимателей бросили гранату, о чем и сообщил 62-летний владелец бизнеса.

В Ровно на территории строительной фирмы произошел взрыв гранаты. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 17 июня.

"В результате ночного взрыва повреждено ограждение, фасад здания и осколками – четыре автомобиля. На территории фирмы в то время находился на дежурстве охранник, который не пострадал", – говорится в сообщении.

Следователи с места происшествия изъяли металлические осколки разного размера и рычаг к запалу ручной гранаты с маркировкой. Они отправлены на экспертизу.

Начато досудебное расследование по факту хулиганства, совершенного с применением боеприпаса (ч.4 ст.296 УК Украины). Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению.

В полиции отметили, что в 2017 году неизвестные лица подожгли автомобили, принадлежащие владельцу фирмы и его сыну, который руководит частным предприятием.

В 2018 году произошел поджог офиса, а в 2019 – на территории фирмы неизвестный бросил гранату. По этим фактам продолжаются досудебные расследования.

Напомним, в поселке Таирово Одесской области ночью во дворе частного дома произошел взрыв.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Ровно, Взрыв, Граната, Происшествие.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виды рыбы, которые вредно употреблять в пищу
02 Самые опасные сорта меда, которые не стоит покупать
03 Во Франции трагически погибла чемпионка мира по скалолазанию
04 Угроза никуда не исчезла: Кабмин продлит карантин до 31 июля
05 Кремль о присоединении Украины к программе расширенных возможностей НАТО: Безусловно, мы на это обратили внимание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киевлян предупредили об опасности: на столицу надвигается гроза
Киевлян предупредили об опасности: на столицу надвигается гроза
В Украине появится новый профессиональный праздник
В Украине появится новый праздник
Боевики убили украинского воина на Донбассе
Боевики убили украинского воина на Донбассе
&quot;Не делайте так, пожалуйста&quot;: Андре Тан рассказал о 6 &quot;фэйлах&quot; в летних образах
"Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь