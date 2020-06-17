В Ровно на территории фирмы прогремел взрыв гранаты

В Ровно в среду, 17 июня, на территории строительной фирмы прозвучал взрыв. В предпринимателей бросили гранату, о чем и сообщил 62-летний владелец бизнеса.

В Ровно на территории строительной фирмы произошел взрыв гранаты. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 17 июня.

"В результате ночного взрыва повреждено ограждение, фасад здания и осколками – четыре автомобиля. На территории фирмы в то время находился на дежурстве охранник, который не пострадал", – говорится в сообщении.

Следователи с места происшествия изъяли металлические осколки разного размера и рычаг к запалу ручной гранаты с маркировкой. Они отправлены на экспертизу.

Начато досудебное расследование по факту хулиганства, совершенного с применением боеприпаса (ч.4 ст.296 УК Украины). Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению.

В полиции отметили, что в 2017 году неизвестные лица подожгли автомобили, принадлежащие владельцу фирмы и его сыну, который руководит частным предприятием.

В 2018 году произошел поджог офиса, а в 2019 – на территории фирмы неизвестный бросил гранату. По этим фактам продолжаются досудебные расследования.

Напомним, в поселке Таирово Одесской области ночью во дворе частного дома произошел взрыв.