В Киеве из-за поломки поезда не работала "зеленая" ветка метро

В Киеве из-за несрабатывания механизмов поезда зеленая линия работала от станции "Сырец" до станции "Золотые ворота" и от станции "Красный хутор" до станции "Кловская". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

В Киеве вечером 17 июня из-за поломки поезда с ограничениями работала "зеленая" линия метрополитена.

По состоянию на 21:00 все станции метро работают в обычном режиме, информирует пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Ранее там сообщали, что по техническим причинам (поломка поезда) зеленая линия метрополитена работает от станции "Сырец" до станции "Золотые ворота" и от станции "Красный хутор" до "Кловской".

Напомним, на платформе станции метро "Театральная" в столице произошло столкновение между двумя мужчинами и группой лиц с применением газовых баллончиков.