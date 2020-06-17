В Харьковской области обвалился заброшенный дом: есть пострадавшие

В среду днем в селе Литвиновка Харьковской области из-за обрушения несущих конструкций заброшенного дома двое мужчин получили травмы. Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило на номер 101 в 14:15.

"Было установлено, что пострадали двое мужчин: 1953 и 1982 рождения. У младшего были сломаны ребра, но он смог самостоятельно выбраться из разрушенного дома и вызвать спасателей и скорую. Другой мужчина получил перелом нижней конечности и нуждался в немедленной медицинской помощи", - говорится в сообщении

После того, как медики скорой оказали пострадавшему первую помощь, спасатели транспортировали его к автомобилю "скорой".

Обоих пострадавших госпитализировали в Великобурлукскую центральную районную больницу.

Напомним, пожарные два часа тушили пожар на ферме в Хмельницкой области.