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В Харьковской области обвалился заброшенный дом: есть пострадавшие

В Харьковской области обвалился заброшенный дом: есть пострадавшие
Обновлено 23:16 Ср, 17 Июнь 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС
В среду днем в селе Литвиновка Харьковской области из-за обрушения несущих конструкций заброшенного дома двое мужчин получили травмы. Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило на номер 101 в 14:15.

"Было установлено, что пострадали двое мужчин: 1953 и 1982 рождения. У младшего были сломаны ребра, но он смог самостоятельно выбраться из разрушенного дома и вызвать спасателей и скорую. Другой мужчина получил перелом нижней конечности и нуждался в немедленной медицинской помощи", - говорится в сообщении

После того, как медики скорой оказали пострадавшему первую помощь, спасатели транспортировали его к автомобилю "скорой".

Обоих пострадавших госпитализировали в Великобурлукскую центральную районную больницу.

Напомним, пожарные два часа тушили пожар на ферме в Хмельницкой области.

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Харьковская область, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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