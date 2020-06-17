В Харьковской области обвалился заброшенный дом: есть пострадавшие

"Было установлено, что пострадали двое мужчин: 1953 и 1982 рождения. У младшего были сломаны ребра, но он смог самостоятельно выбраться из разрушенного дома и вызвать спасателей и скорую. Другой мужчина получил перелом нижней конечности и нуждался в немедленной медицинской помощи", - говорится в сообщении
После того, как медики скорой оказали пострадавшему первую помощь, спасатели транспортировали его к автомобилю "скорой".
Обоих пострадавших госпитализировали в Великобурлукскую центральную районную больницу.
Напомним, пожарные два часа тушили пожар на ферме в Хмельницкой области.