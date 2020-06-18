В Киеве не разминулись две маршрутки: есть пострадавшая

"Сегодня днем на улице Кубанской Украины произошло ДТП с участием двух маршрутных транспортных средств Ataman. По предварительной информации, один автобус въехал в другой, который в это время осуществлял высадку пассажиров на остановке", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате ДТП одна пассажирка получила телесные повреждения, ее госпитализировали в медицинское учреждение.
"Патрульные вызвали на место следственно-оперативнаую группу Деснянского района для выяснения всех обстоятельств происшествия", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве повысилось среднесуточное содержание в воздухе диоксида азота, диоксида серы и формальдегида. Такой уровень загрязнения вредит здоровью человека.