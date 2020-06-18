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В Киеве не разминулись две маршрутки: есть пострадавшая

В Киеве не разминулись две маршрутки: есть пострадавшая
Обновлено 01:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: Телеграм Патрульной полиции Киева
В Киеве столкнулись два маршрутных автобуса, в результате одна пассажирка получила телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Сегодня днем на улице Кубанской Украины произошло ДТП с участием двух маршрутных транспортных средств Ataman. По предварительной информации, один автобус въехал в другой, который в это время осуществлял высадку пассажиров на остановке", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате ДТП одна пассажирка получила телесные повреждения, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

"Патрульные вызвали на место следственно-оперативнаую группу Деснянского района для выяснения всех обстоятельств происшествия", - отмечается в сообщении.

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Напомним, в Киеве повысилось среднесуточное содержание в воздухе диоксида азота, диоксида серы и формальдегида. Такой уровень загрязнения вредит здоровью человека.

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Киев, ДТП, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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