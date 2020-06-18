Война на Донбассе: один военный погиб, двое пострадали

За прошедшие сутки в районе операции Объединенных сил на Донбассе террористы 14 раз открывали огонь: погиб один украинский военный, еще один был ранен, один — получил боевую травму.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Орехово боевики вели огонь из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Крымского — из минометов калибра 120 мм, в районе Шумов — из стрелкового оружия, возле Луганского — из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи опытно террористы обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, неподалеку Водяного — из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов, в районе пищевики — из минометов 82 мм калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, около Авдеевки — из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Попасной вел огонь вражеский снайпер, в районе Новотроицкого, Песков и Невельского — из минометов различных систем.

По данным разведки, 17 июня был ранен один российского оккупанта. С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.