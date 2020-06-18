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В Одессе задержали местного жителя, который призывал к созданию "Одесской народной республики"

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В Одессе задержали местного жителя, который призывал к созданию "Одесской народной республики"
Обновлено 07:37 Сегодня Телеграф Фото: СБУ
В Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, пытавшегося дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе. Мужчина призывал к созданию так называемой "Одесской народной республики". Об этом сообщает СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что одессит наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО и по их заданию размещал на персональных страницах соцсетей деструктивные материалы. Он призывал жителей области поддержать псевдогосударственные образования "Л/ДНР" и выход региона из состава Украины, подстрекал к созданию так называемой "Одесской народной республики"", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по местам регистрации и проживания мужчины в Одессе. Обнаруженные материалы, которые свидетельствуют о его деятельности в ущерб государственной безопасности, приобщены к делу.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщала ранее СБУ, Россия пыталась реализовать проект "мягкой федерализации" Украины, в рамках которого планируется подкупать депутатов местных советов для принятия решений об экономической автономии территорий.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины периодически пресекают деятельность групп интернет-агитаторов, которые по указанию российских кураторов распространяют в сети публичные призывы к изменению государственных границ и свержению власти.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и ряде областей, которой руководили из Российской Федерации

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Одесса, СБУ, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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