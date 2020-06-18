COVID-19 в Киеве: за сутки почти 60 новых больных

В Киеве за сутки выявлены 58 новых случаев COVID-19, днем ранее - 41. Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4084 заболевших коронавирусом.

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали коронавирусную болезнь у 58 человек, что на 17 человек больше, чем предыдущий показатель.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале, умер за минувшие сутки один человек.

В настоящее время в Киеве 4084 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели:25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет; 28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет; три девочки, которым 5, 7 и 12 лет и два мальчика возрастом 2 и 7 лет.

Кроме того, заболели четыре медработника.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки в Соломенском районе (11), Оболонском (8) и Святошинском (7 случаев).

Данные по районам:

Соломенский - 382 заболевших (11 за сутки);

Оболонский - 339 (8);

Святошинский - 339 (7);

Шевченковский - 311 (6);

Голосеевский - 315 (6);

Дарницкий - 728 (5);

Печерский - 488 (4);

Днепровский - 415 (4);

Деснянский - 480 (4);

Подольский - 287 (3).

В больницы столицы госпитализированы 10 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 56 человек. Всего выздоровели 1286 жителей столицы.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 18 июня, коронавирусную инфекцию COVID-19 в Украине обнаружили у 829 человек. В стране уже второй день подряд фиксируют антирекорд по COVID-19.