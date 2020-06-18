Скачать
Четверг, 18.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки более 800 больных
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки более 800 больных
Погода в Украине: снова придет сильная жара, местами - дожди и грозы
Погода в Украине: снова придет сильная жара, местами - дожди и грозы
Реалу на заметку: Лунин отбил пенальти в чемпионате Испании (Видео)
Реалу на заметку: Лунин отбил пенальти в чемпионате Испании (Видео)
Дорофеев день: приметы и обряды на 18 июня
Дорофеев день: приметы и обряды на 18 июня

В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки более 800 больных

В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки более 800 больных
Обновлено 08:55 Сегодня Телеграф
По состоянию на утро четверга, 18 июня, коронавирусную инфекцию COVID-19 в Украине обнаружили у 829 человек. В стране уже второй день подряд фиксируют антирекорд по COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 829 человек, зафиксировано 23 летальных случая. 

Всего за все время пандемии в Украине заболело 34 063 человек, летальных исходов — 966. За все время пандемии

в Украине выздоровели более 15 тысяч человек.

Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область (4135 случаев), город Киев (4084 случаев), Львовская область (3398 случаев).

Отметим, что за неделю в Украине резко выросло число зараженных коронавирусом. В частности, вчера было зафиксировано два антирекорда - по новым случаях и по количеству смертей.

До этой статистики самым большим числом зараженных за сутки было 758 человек.

Также в пресс-службе Минздрава сообщили, что это третий антирекорд за последние несколько дней. В министерстве напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и ходить в защитных масках.

Из-за роста заболеваемости в течение последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут ужесточить.

Напомним, за 16 июня в Украине выявлено 758 заболевших COVID-19 - это было наивысшим показателем суточной заболеваемости за все время эпидемии в стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
02 Замглавы МИД: В ОБСЕ уже откровенно смеются с представителя РФ, когда он начинает рассказывать о "внутреннем конфликте в Украине"
03 Домашние средства для отекших ступней
04 Могут повредить печень: продукты, которые очень вредны для организма
05 "Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коалиция Молдовы потеряла большинство в парламенте
Коалиция Молдовы потеряла большинство в парламенте
Непогода в Украине: десятки населенных пунктов остались без света
В Украине десятки населенных пунктов остались без света
В декабре Израиль получит первые вакцины от COVID-19
В декабре Израиль получит первые вакцины от COVID-19
Начало ретроградного Меркурия 18 июня 2020 года: как уберечь себя от негативного влияния
Начало ретроградного Меркурия 18 июня 2020 года: как уберечь себя от негативного влияния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь