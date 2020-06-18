В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки более 800 больных

По состоянию на утро четверга, 18 июня, коронавирусную инфекцию COVID-19 в Украине обнаружили у 829 человек. В стране уже второй день подряд фиксируют антирекорд по COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 829 человек, зафиксировано 23 летальных случая.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 34 063 человек, летальных исходов — 966. За все время пандемии

в Украине выздоровели более 15 тысяч человек.

Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область (4135 случаев), город Киев (4084 случаев), Львовская область (3398 случаев).

Отметим, что за неделю в Украине резко выросло число зараженных коронавирусом. В частности, вчера было зафиксировано два антирекорда - по новым случаях и по количеству смертей.

До этой статистики самым большим числом зараженных за сутки было 758 человек.

Также в пресс-службе Минздрава сообщили, что это третий антирекорд за последние несколько дней. В министерстве напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и ходить в защитных масках.

Из-за роста заболеваемости в течение последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут ужесточить.

Напомним, за 16 июня в Украине выявлено 758 заболевших COVID-19 - это было наивысшим показателем суточной заболеваемости за все время эпидемии в стране.