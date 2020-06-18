Во Львовской области за сутки COVID-19 выявили у 171 человека

По состоянию на утро во Львовской области 3398 инфицированных коронавирусом, из которых за последние сутки - 171. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.горсовета.

171 случай инфицирования коронавирусом диагностировали во Львовской области за минувшие сутки.

"В целом вчера лабораторные центры провели 540 ПЦР-тестов, из них 171 оказался позитивным (55 жителей Львова)", – указано в сообщении.

По данным горсовета, из 540 тестов новые пробы составили 456 и 120 из них – позитивные.

В общей сложности в области коронавирус диагностировали у 3398 человек, 107 больных умерли, 661 пациент выздоровел.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 18 июня, коронавирусную инфекцию COVID-19 в Украине обнаружили у 829 человек. В стране уже второй день подряд фиксируют антирекорд по COVID-19.