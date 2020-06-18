Укрзализныця отстранила главу "Киевского вагоноремонтного завода" из-за превышения сметы

Сообщается, что во время отчета по результатам работы в первом квартале 2020 года руководителя предприятия перед наблюдательным советом было выявлено ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, завод превысил на 7 млн грн плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов.
При этом стоимость комплектующих в этом году не росла, а по некоторым позициям наоборот цены снизились.
"Укрзализныця" обратится в Государственную аудиторской службы для проведения комплексного аудита этого подразделения компании.
По данным Укрзализныци, завод на 7 млн грн превысил плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов. Отмечается, что стоимость комплектующих в текущем году не росла, а по некоторым позициям цены наоборот снизились.
Для проведения комплексного аудита этого подразделения компании Укрзализныця намерена обратиться в Государственную аудиторскую службу Украины.
Напомним, служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему отчуждения земельного участка и водных объектов, расположенных в его пределах, экс-председателем Львовской областной государственной администрации.