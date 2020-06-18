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Укрзализныця отстранила главу "Киевского вагоноремонтного завода" из-за превышения сметы

Укрзализныця отстранила главу "Киевского вагоноремонтного завода" из-за превышения сметы
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Укрзализныця отстранила от исполнения обязанностей и.о. главы правления ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод", при котором предприятие превысило плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электричек.

Сообщается, что во время отчета по результатам работы в первом квартале 2020 года руководителя предприятия перед наблюдательным советом было выявлено ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, завод превысил на 7 млн грн плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов.

При этом стоимость комплектующих в этом году не росла, а по некоторым позициям наоборот цены снизились.

"Укрзализныця" обратится в Государственную аудиторской службы для проведения комплексного аудита этого подразделения компании.

По данным Укрзализныци, завод на 7 млн грн превысил плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов. Отмечается, что стоимость комплектующих в текущем году не росла, а по некоторым позициям цены наоборот снизились.

Для проведения комплексного аудита этого подразделения компании Укрзализныця намерена обратиться в Государственную аудиторскую службу Украины.

Напомним, служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему отчуждения земельного участка и водных объектов, расположенных в его пределах, экс-председателем Львовской областной государственной администрации.

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СБУ, Укрзализныця.

Автор:

Телеграф
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