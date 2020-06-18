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COVID-19 в Вооруженных силах: сколько военных болеют коронавирусом

COVID-19 в Вооруженных силах: сколько военных болеют коронавирусом
Обновлено 11:36 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
По состоянию на утро 18 июня в Вооруженных силах COVID-19 болеет 148 человек, за последние сутки новых случаев – 18. Об этом сообщает пресс-служба командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 18 июня в Вооруженных силах Украины болеет 148 человек острым респираторным заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели – 227 человек, летальных исходов – 4. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 427 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 70 человек. За прошлые сутки зарегистрировано восемнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас в учреждениях здравоохранения с коронавирусной болезнью находятся 9 военнослужащих. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 9 человек.

В пресс-службе заверили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщалось, по состоянию на 18 июня в Украине подтверждено 34 063 случая COVID-19, из них за сутки – 829, летальных случаев за сутки – 23.

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Армия, ВСУ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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