В речке на Черниговщине зафиксировали массовую гибель рыбы

Горячая линия рыбоохранного патруля сообщила, что в мелиоративном канале вблизи села Адамовка Борзнянского района на Черниговщине массовая гибель рыбы. Об этом говорится в Facebook организации.

"17 июня 2020 в Управление Госрыбагенства в Черниговской области поступила информация о гибели рыбы на мелиоративном канале вблизи с. Адамовка Борзнянского района. При обследовании участка водоема обнаружена рыба: красноперка - 112 экз., плотва - 87 экз., окунь - 63 экз., щука - 27 экз. и линь 1 экз., общим весом 38 кг ", - говорится в сообщении.

Погибшую рыбу изъято из водоема и утилизировано.

По факту инцидента проинформирована Государственная экологическая инспекция в Черниговской области. Она имеет аккредитованную лабораторию и соответствующих специалистов для проведения гидрохимического анализа.

По информации местного издания Новости Борзнянщины, погибшую рыбу из водоема местные жители вылавливают уже не менее четырех дней.

При этом вблизи скопления погибшей рыбы купались дети, которых никто не предупредил об опасности заражения воды.

Вероятной причиной мора рыбы местные жители называют незаконную распашку прибрежных сенокосов одним из фермеров, где он посадил подсолнух, который сейчас подтоплен разливом реки.