На Волыни - полсотни новых случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки на Волыни зарегистрировано 56 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Волынская облгосадминистрация.

Выздоровели за сутки 38 человек. Два случая болезни завершились летально (умерли жительница г. Луцк и жительница Гороховского района).

Всего по состоянию на 18 июня в области зарегистрировано 1610 случаев COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР. Выздоровели 530 человек. 50 случаев болезни завершились летально.

Как известно, вчера на Владимир-Волынской птицефабрике (производитель курятины "Эпикур" и "Чебатурочка") зафиксирован один новый случай COVID-19.

О массовой вспышке коронавируса на Владимир-Волынской птицефабрике стало известно на прошлой неделе, от главного санитарного врача Волынской области Наталии Янко.

Эпидемиологические мероприятия по локализации и ликвидации вспышки продолжаются.