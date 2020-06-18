COVID-19: В Украине может быть более 130 тысяч больных

"После того, как Украина начала смягчать карантин, перешла на стратегию сдерживания, начался рост количества случаев", - сказал Ляшко.
Он отметил, что увеличение количества тестирований увеличивает количество случаев, но это не единственная причина роста заболеваемости.
По его словам, после открытия метрополитена, другого общественного транспорта, после открытия детсадов с учетом инкубационного периода началось увеличение количества больных.
В Украине по состоянию на утро 18 июня зарегистрировано 34 тыс. 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 966 летальных, 15 тыс. 447
Виктор Ляшко заявил, что существенный рост новых случаев COVID-19 в Украине связан с постепенным смягчением карантинных мер.