COVID-19: В Украине может быть более 130 тысяч больных

В Украине в среднем на COVID-19, возможно, болеет 132 тыс. человек, но такие данные не подтверждены, это модельная ситуация. Чтобы подтвердить эти данные, начато ИФА-тестирование. Об этом на брифинге 18 июня заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"После того, как Украина начала смягчать карантин, перешла на стратегию сдерживания, начался рост количества случаев", - сказал Ляшко.

Он отметил, что увеличение количества тестирований увеличивает количество случаев, но это не единственная причина роста заболеваемости.

По его словам, после открытия метрополитена, другого общественного транспорта, после открытия детсадов с учетом инкубационного периода началось увеличение количества больных.

В Украине по состоянию на утро 18 июня зарегистрировано 34 тыс. 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 966 летальных, 15 тыс. 447

Виктор Ляшко заявил, что существенный рост новых случаев COVID-19 в Украине связан с постепенным смягчением карантинных мер.