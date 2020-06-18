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COVID-19: В Украине может быть более 130 тысяч больных

COVID-19: В Украине может быть более 130 тысяч больных
Обновлено 12:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
В Украине в среднем на COVID-19, возможно, болеет 132 тыс. человек, но такие данные не подтверждены, это модельная ситуация. Чтобы подтвердить эти данные, начато ИФА-тестирование. Об этом на брифинге 18 июня заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"После того, как Украина начала смягчать карантин, перешла на стратегию сдерживания, начался рост количества случаев", - сказал Ляшко.

Он отметил, что увеличение количества тестирований увеличивает количество случаев, но это не единственная причина роста заболеваемости.

По его словам, после открытия метрополитена, другого общественного транспорта, после открытия детсадов с учетом инкубационного периода началось увеличение количества больных.

В Украине по состоянию на утро 18 июня зарегистрировано 34 тыс. 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 966 летальных, 15 тыс. 447

Виктор Ляшко заявил, что существенный рост новых случаев COVID-19 в Украине связан с постепенным смягчением карантинных мер.

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Все по теме:

Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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