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Четверг, 18.06.2020
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В Минздраве назвали главную причину всплеск коронавируса в Украине

В Минздраве назвали главную причину всплеск коронавируса в Украине
Обновлено 10:54 Сегодня Телеграф
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что существенный рост новых случаев COVID-19 в Украине связан с постепенным смягчением карантинных мер.

"В Украине одна из лучших ситуаций балансировки от 10 тысяч до 30 тысяч (случаев COVID-19-ред.), однако в последнее время мы даем существенный прирост, который больший общемирового. Почему так происходит? ... в Украине нет четкой тенденции увеличения количества тестирований - увеличения количества случаев. Увеличение количества тестирований увеличивает количество случаев, но это не значит, что только от тестирований это зависит, это зависит от нескольких факторов", - отметил Виктор Ляшко во время брифинга 18 июня.

По словам Ляшко, если взглянуть на тренды роста новых случаев коронавируса в Украине, то они четко прослеживаются со смягчением карантина на территории нашего государства.

"Первый этап смягчения был у нас 12 мая, после этого мы говорили о втором, третьем и четвертом этапах. 25 мая открылся метрополитен и детские сады. 22 мая - общественный транспорт. Мы понимаем, что инкубационный период - 14 дней, но наибольшее количество случаев регистрируется в инкубационном периоде на 5-7 день, и мы четко видим тренды, после того, как Украина начала смягчать карантин и перешла к стратегии сдерживания, у нас началось рост количества случаев", - сказал он.

В Украине по состоянию на утро 18 июня зарегистрировано 34 тыс. 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 966 летальных, 15 тыс. 447 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 829 новых случаев.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 17 июня продлил действие адаптивного карантина до 31 июля.

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Все по теме:

Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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