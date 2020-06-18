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Криминальное СТО: на Ровенщине у мужчины обнаружили гранатомет, гранаты, янтарь и похищенный Range Rover

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Криминальное СТО: на Ровенщине у мужчины обнаружили гранатомет, гранаты, янтарь и похищенный Range Rover
17:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: rv.npu.gov.ua
Следователи Ровенского отдела полиции, сотрудники управления стратегических расследований области за процессуального руководства прокуратуры провели санкционированный обыск на автосервисе 53-летнего жителя областного центра.

В Ровенской области на СТО 53-летнего мужчины обнаружили гранатомет, гранаты, янтарь и похищенный Range Rover.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.

"17 июня, следователи ... провели санкционированный обыск на автосервисе 53-летнего жителя областного центра. В рамках уголовного производства по факту незаконного завладения транспортным средством, по результатам проведенных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли в гаражном боксе СТО на улице Строителей реактивный противотанковый гранатомет, три гранаты (РГО, Ф-1 и РГД-5), два запала, один дистанционный запал и пять полиэтиленовых пакетов с камнями янтаря-сырца общим весом 24 килограмма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме того, следователи изъяли и внедорожник Range Rover, который находится в розыске как похищенный. Транспортное средство с киевской регистрацией имело явные признаки подделки номерных агрегатов.

По фактам незаконного хранения боеприпасов, янтаря-сырца и подделки номеров узлов и агрегатов транспортного средства начато досудебные расследования по части 1 статьи 263, частью 1 статьи 240-1, статьей 290 Уголовного кодекса Украины.

В Ровенской области полиция изъяла почти тонну янтаря

В рамках уголовных производств назначены экспертизы, по результатам которых будет приниматься соответствующее процессуальное решение. Решается также вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Следственные действия продолжаются.

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Ровенская область, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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