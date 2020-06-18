Противник на Донбассе 7 раз открывал огонь

В районе проведения ООС российско-оккупационные войска осуществили 7 обстрелов.

8 июня вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает штаб ООС.

Украинские воины огнем заставили врага прекратить обстрелы - их потери уточняются.

Неподалеку Марьинки захватчики вели огонь по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В районе Авдеевки враг применил против украинских воинов гранатометы различных систем и стрелковое оружие. По украинских военнослужащих вблизи Крымского противник выпустил 7 мин с минометов калибра 120 мм.

Рядом с населенным пунктом Орехово российские наемники трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем.