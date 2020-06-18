Скачать
Четверг, 18.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Нардепы одобрили в первом чтении законопроект о референдуме
Нардепы одобрили в первом чтении законопроект о референдуме
Порошенко - Зеленскому: Вас никто не боится
Порошенко - Зеленскому: Вас никто не боится
Джошуа может встретиться с Усиком перед боем с Фьюри
Джошуа может встретиться с Усиком перед боем с Фьюри
Голосовой твит: в мессенджере испытывают новую функцию
Голосовой твит: в мессенджере испытывают новую функцию

Противник на Донбассе 7 раз открывал огонь

Противник на Донбассе 7 раз открывал огонь
18:20 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter
В районе проведения ООС российско-оккупационные войска осуществили 7 обстрелов.

8 июня вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает штаб ООС.

Украинские воины огнем заставили врага прекратить обстрелы - их потери уточняются.

Неподалеку Марьинки захватчики вели огонь по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

На Донбассе 17 июня погиб матрос ВМС ВСУ

В районе Авдеевки враг применил против украинских воинов гранатометы различных систем и стрелковое оружие. По украинских военнослужащих вблизи Крымского противник выпустил 7 мин с минометов калибра 120 мм.

Рядом с населенным пунктом Орехово российские наемники трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чем опасен недосып и сколько нужно спать
02 В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки более 800 больных
03 "Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах
04 Домашние средства для отекших ступней
05 Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Офисе президента рассказали о состоянии здоровья Зеленской, которая болеет коронавирусом
В Офиса президента рассказали о состоянии здоровья Зеленской
На Донбассе 17 июня погиб матрос ВМС ВСУ
На Донбассе 17 июня погиб матрос ВМС ВСУ
Президент учредил в Украине День фермера
Президент учредил в Украине День фермера
В Британии в возрасте 103 лет умерла легендарная исполнительница
В Британии в возрасте 103 лет умерла легендарная исполнительница
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь