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COVID-19: власти Закарпатья усиливают карантинные меры

COVID-19: власти Закарпатья усиливают карантинные меры
Обновлено 22:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
На территории Закарпатской области несколько дней подряд фиксируется увеличение числа зараженных коронавирусом, поэтому власти пошли на ужесточение карантина.

В Закарпатской области усиливают карантин из-за роста количества больных COVID-19. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Так, в частности запрещается:

  • организация и проведение свадеб с участием более 10 человек;

  • проведение поминок и ритуальных мероприятий по захоронению умерших с участием более 10 человек в помещениях и на 20 человек на открытом воздухе;

  • работа спортивных залов, фитнес-центров, тренажерных залов и проведения спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек;

  • работа учреждений дошкольного образования;

  • работа бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;

  • работа ресторанов, кафе, других заведений питания в закрытых помещениях;

  • межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом;

  • проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более 10 человек кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видоам спорта лиц с инвалидностью, учебно-тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов, экскурсионного обслуживания экскурсионных групп в количестве не более 50 человек.

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Кроме того, комиссия решила возобновить работу КПВВ на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп) с проведением температурного скрининга въезжающих на территорию области.

Добавим, что за последние дни в области фиксируют антирекорды обнаруженных больных COVID-19. Количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения составляет 32.07, при заявленном показателе, который необходим для ослабления карантина, не более 12 человек на 100 тысяч населения.

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Все по теме:

Закарпатье, Закарпатская область, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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