На Прикарпатье оползень повредил дорогу

В Ивано-Франковской области оползень разрушил дорогу местного значения.

В четверг около 18:00 в с. Красник Верховинского района Ивано-Франковской области произошел сдвиг почвы на дорогу местного значения протяженностью около 60 м.

Об этом сообщает ГСЧС.

К восстановлению транспортного сообщения привлечено 5 человек и 2 ед. техники дорожно-эксплуатационного участка.

Напомним, 18 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 69 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Черниговская - 34, Житомирская - 27 и Киевская - 8.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.