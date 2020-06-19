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На Донбассе за сутки один военный погиб и еще один ранен

На Донбассе за сутки один военный погиб и еще один ранен
Обновлено 07:26 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военный погиб и еще один ранен.

За минувшие сутки российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб и еще один ранен, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня... вследствие вражеских обстрелов один наш защитник погиб, и еще один воин ранен", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Авдеевки враг днем и неоднократно в вечернее время применил против украинских военнослужащих минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также за темное время суток у этого населенного пункта агрессор привел снайперское оружие.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в пригороде Марьинки, захватчики четыре раза вели огонь из ручных, автоматических противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Крымского противник утром выпустил 7 мин из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а во второй половине дня дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе украинские военные ликвидировала грузовик оккупантов с боеприпасами (Видео)

Рядом с населенным пунктом Орехово российские наемники трижды открывали огонь по украинским защитникам с гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один военный грузовик противника и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского. Также противник применил минометы калибра 82 мм на подступах к Шумел. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе. 

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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