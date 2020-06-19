Мэр Конотопа нашел гранаты в машине: полиция проверяет

Полиция Сумской области проверяет информацию об обнаружении боеприпасов в автомобиле Конотопского городского головы Артема Семенихина.

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что нашел пять гранат в багажнике своего автомобиля, полиция Сумской области проверяет информацию об обнаружении боеприпасов в автомобиле городского головы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Происшествие случилось около 23:00 в Конотопе, в одном из гаражных кооперативов. На спецлинию полиции обратился глава города с заявлением о том, что он в своей машине обнаружил несколько предметов, похожих на боевые гранаты.

По словам заявителя, вероятно боеприпасы находились в багажном отделении, на месте запасного колеса, в упаковке, перемотанной изолентой. Мужчина утверждает, что все пять гранат без запалов.

На сообщение по указанному адресу выехали руководитель Конотопского отдела полиции, следственно-оперативная и взрывотехническая группы, криминалисты и кинологи.

Продолжается осмотр автомобиля и гаража. Следователи решают вопрос о внесении информации в еЕдиный реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, в июне прошлого года в Конотопе (Сумская обл.), неизвестные совершили покушение на убийство бывшего мэра города, члена партии "Свобода" и кандидата-самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах по 160 одномандатному избирательному округу Артема Семенихина.