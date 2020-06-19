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В ВСУ зафиксирован еще один летальный случай от коронавируса

В ВСУ зафиксирован еще один летальный случай от коронавируса
Обновлено 11:38 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 19 июня зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса, также подтверждено еще 11 новых случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 19 июня в Вооруженных силах Украины болеет 143 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 242 человека", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

В то же время, отмечается, что в ВСУ зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса.

"Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 18 июня умер военнослужащий Вооруженных сил Украины (Львовская область)", - говорится в сообщении.

По информации командования Медсил, военнослужащий болел с 4 июня 2020 года, проходил лечение в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона Львова. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой, и военнослужащий имел хронические сопутствующие заболевания, поэтому 10 июня пациент был эвакуирован в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве.

Однако 18 июня состояние здоровья пациента ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердечной деятельности. По имеющейся информации, у мужчины кроме COVID-19 были сопутствующие заболевания.

Всего за прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них в Сарненской центральной районной больнице находится на лечении 1 сотрудник ВСУ.

Во Львовской области новый антирекорд по COVID-19: за сутки - 142 новых случая

Также дома под присмотром медицинской службы находятся 10 человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Винницкая область - 1 военнослужащий, Волынская область - 1 военнослужащий и Львовская область - 5 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

В целом на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 386 человек. Количество военнослужащих, укоторых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 22 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы, 19 июня, новый антирекорд случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: выявлен 921 новый случай инфицирования, 19 человека из числа ранее заболевших умерли, 586 выздоровели.

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Армия, ВСУ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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