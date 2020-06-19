В Украине снова рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки

В Украине за последние сутки коронавирусной болезнью заболели 921 человек. Всего в стране выявили почти 35 тысяч случаев заболевания COVID-19.

В Украине на утро 19 июня выявили уже почти 35 000 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, за сутки побит новый антирекорд - 921 заболевший.

Об этом сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 34 984 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 921 инфицированного, что является новым антирекордом.

Вследствие болезни в целом умерли 985 человек, из них 19 - за последние сутки. Обновленных данных о выздоровевших пока нет, вчерашняя цифра - 15 447.

Как сообщалось, 18 июня, согласно статистике Минздрава, количество заболевших украинцев за сутки составляло 829 человек.

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Украине увеличилась вдвое, и продолжает бить новые антирекорды. Как отметили в МОЗ, такая тенденция не связана с увеличением количества тестов. Это результат того, что украинцы легкомысленно относятся к карантину, и его смягчение воспринимают как отмену.

В правительстве готовятся принимать решение по ужесточению карантина. Так, 17 июня власти Тернополя ввели ряд новых противоэпидемических ограничений в связи с распространением COVID-19.