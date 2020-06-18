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Минздрав: Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю увеличилась вдвое

Минздрав: Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю увеличилась вдвое
11:13 Сегодня Телеграф Укринформ
Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 18 июня отметил, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 выросла в два раза.

"За прошедшие сутки заболели 829 человек, из них - 61 ребенок и 66 медработников. Это новый антирекорд, установленный в Украине. ...Если мы проанализируем цифры, которые видим в последнюю неделю, и сравним это даже с месячными данными, то количество заболеваний в сутки у нас выросло в два раза", - сказал Степанов.

В Минздраве назвали главную причину всплеск коронавируса в Украине

По его словам, это результат того, что украинцы легкомысленно относятся к карантину, и его смягчение воспринимают как отличие.

За прошедшие сутки заболели 829 человек, из них - 61 ребенок и 66 медработников. Были госпитализированы 295 человек, зафиксированы 23 летальных случая. Выздоровели 504 пациента.

За минувшие сутки, добавил Степанов, всего было проведено 21 204 тестирования, из них 12 106 исследований методом ПЦР, а также 9 098 исследований ИФА.

По данным ЦОС, на 18 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 34 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них - 966 летальных, 15 447 пациентов выздоровели. Всего проведено 530 442 тестирования методом ПЦР.

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Все по теме:

Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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