Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 92 человека

В стационарах больниц Киева с диагнозом коронавирус по состоянию на пятницу, 19 июня, находятся 222 пациента, 47 – тяжелом состоянии, заявил мэр города Виталий Кличко.

Коронавирус в Киеве за последние сутки подтвердили у еще 92 человек, всего в столице уже 4176 больных COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 92 человека. Один случай — летальный. Всего от коронавируса умерли 96 жителей Киева. На сегодня в столице уже 4176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, — сказал Кличко.

Так, среди заболевших 49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и четыре девочки — от 11 до 16 лет. А также 37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет и двое мальчиков, которым 10 месяцев и 4 года.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие — на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 46 человек. Всего коронавирус преодолели 1332 жителя столицы.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 14, Оболонском — 13, Святошинском районе — 12 случаев и в Подольском — 11”, — отметил Кличко.

Как сообщалось, в Украине за последние сутки коронавирусной болезнью заболели 921 человек. Всего в стране выявили почти 35 тысяч случаев заболевания COVID-19.