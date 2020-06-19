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На киевских пляжах разрешили купаться

На киевских пляжах разрешили купаться
Обновлено 13:12 Сегодня Телеграф УНН
Столичные пляжи уже открыли для купания. Состояние воды проверяла Госпродпотребслужба. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Городские пляжи открыли для купания. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно - можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия "Плесо". Госпродпотребслужба провела лабораторные исследования воды. Проверили и качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что киевские пляжи становятся и более доступными для людей с инвалидностью. Уже на восьми из них размещены специальные кресла-амфибии, а персонал знает, как помогать гражданам с инвалидностью.

Также на каждом сертифицированном пляже работают спасательные посты.

"Помните, в прошлом году говорили, что город завозит песок с Багам? И многие поверили. Это хорошо, что песок из Днепра так выглядит! На пляжах столицы его просеивают с помощью специальных машин, которые закупил город", - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что открытие пляжей - это очередной тест на сознание для киевлян.

"Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности - социальная дистанция, санитайзер", - сказал Кличко.

Он отметил, что в этом году выросло количество киевских пляжей, получивших международную награду "Голубой флаг". Это значит, что они соответствуют более 30-ти критериям качества и безопасности. Вчера такой "Голубой флаг" подняли на пляже "Троещина".

Напомним, что до этого пляжи Киева были открыты только как прибрежные зоны отдыха. Купаться на них было запрещено.

Как сообщалось, коронавирус в Киеве за последние сутки подтвердили у еще 92 человек, всего в столице уже 4176 больных COVID-19.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Пляжи, Карантин.

Автор:

Телеграф
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