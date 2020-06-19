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Протесты на Житомирщине: Ляшко смог назначить нового санврача области

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Протесты на Житомирщине: Ляшко смог назначить нового санврача области
Обновлено 14:08 Сегодня Телеграф Фото: Житомир online
Главный государственный врач Украины Виктор Ляшко смог назначить нового исполняющего обязанности санитарного врача Житомирской области, несмотря на протесты.

Накануне в Житомире главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко не пустили в областной лабораторный центр, куда он пришел с приказом об увольнении главного государственного санитарного врача Житомирской области. Об этом сообщает Житомир online.

"Медицинский скандал возник в Житомире. Главного санврача Украины Виктора Ляшко не пустили в областной лабораторный центр. Накануне Виктор Ляшко уже во второй раз приехал увольнять санитарного врача Житомирской области Зиновия Парамонова. Привез приказы о его увольнении и назначении другого специалиста, но двери канцелярии перед Ляшко закрыли", - говорится в сообщении.

Под лабораторный центр вышли его сотрудники с требованием оставить руководителя на посту.

Однако, как сообщает Житомирская ОГА, Ляшко все же представил нового главного государственного санврача области. Им стал Александр Зарицкий, который был руководителем КП "Областной центр общественного здоровья".

Информация о приказе Минздрава Украины о назначении Зарицкого А.Н. и.о. директора Государственного учреждения "Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" от 15 июня 2020 года № 29-0, а также о распоряжении главного санитарного врача Украины от 15 июня 2020 года № 43 - о том, что Зарицкий А.Н. уполномочен на осуществление полномочий главного государственного санитарного врача Житомирской области - размещена на сайте Житомирской ОГА.

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Как сообщают СМИ, скандал с 72-летним Зиновием Парамоновым, главным государственным санитарным врачом Житомирской области, разгорелся еще в мае. Тогда он заявил, что лабораторный центр три дня подряд не будет принимать образцы для ПЦР-тестов на коронавирус из-за перегруженности. С тех пор в Минздраве начали готовить приказ о его увольнении.

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Житомирская область, Виктор Ляшко, Коронавирус.

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Телеграф
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