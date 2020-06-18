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Ляшко рассказал, сколько украинцев могли бы умереть от COVID-19 без карантина

Ляшко рассказал, сколько украинцев могли бы умереть от COVID-19 без карантина
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что без введения в Украине карантина в марте, по наихудшему сценарию, могло бы быть 145 тыс. умерших от коронавируса до конца 2020 года.

В Минздраве сейчас рассматривает три сценария распространения COVID-19 в Украине, которые учитывают сезонность в летнее время. Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве.

"Если бы мы в марте месяце не ввели карантин, до конца этого года мы имели бы по наиболее удручающем сценарию (по черному) 145 тыс. умерших людей на территории Украины", - заявил он, добавив, что этот сценарий исключает любые ограничения и отсутствие реакции государства на пандемию коронавируса.

"Он (этот сценарий - ред.) исключает все возможные факторы вмешательства, которые влияют на эпидемию коронавирусной болезни. Динамика гласит, что нужно, чтобы в день в Украине было 1,5 – 2 тысячи смертей. Посмотрите на Италию конца марта - начала апреля, там было по тысяче смертей, во Франции - по тысяче смертей, в Британии - тоже. Это не что-то нереалистичное, это прошли некоторые страны", - отметил Ляшко.

По его словам, эта "смертность связана не только с коронавирусной болезнью, поскольку в этот период происходит коллапс медицинской системы здравоохранения: "скорая" не приезжает на инсульты, на инфаркты. Смертность от тех болезней, от которых обычно спасают, увеличивается в десятки раз". Главный санитарный врач подчеркнул, что введение карантина в Украине было оправданным решением и правильным до того момента, пока не начались вспышки и значительный рост новых случаев.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

В Украине с 15 июня возобновилось регулярное международное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва, связанного с карантином из-за эпидемии коронавируса. Возобновление внутреннего авиационного сообщения в Украине произошло 5 июня.

Кабинет министров Украины 17 июня продлил действие адаптивного карантина до 31 июля.

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Все по теме:

Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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