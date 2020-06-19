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Кличко поделился, сколько киевских транспортников подхватили COVID-19

Кличко поделился, сколько киевских транспортников подхватили COVID-19
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
По словам мэра Киева, среди столичных транспортников зафиксировали всего лишь несколько случаев COVID-19.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" обнаружили двух людей с заболеванием COVID-19. Это - работники администрации автопарка, которые не выходят на рейсы с пассажирами. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"У них легкое течение болезни. И сейчас они на самоизоляции за пределами города, потому что не киевляне. Эти работники жили в общежитии предприятия. Круг контактных лиц обнаружили и обследовали. Больных среди них нет. В общежитии провели усиленную дезинфекцию", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что все водители коммунального общественного транспорта ежедневно проходят медицинский осмотр и измерения температуры.

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"Все водители коммунального общественного транспорта ежедневно проходят медицинский осмотр и измерения температуры. Если у кого-то из них обнаруживают признаки заболевания, этого человека не допускают к работе и отправляют на обследование. Также общественный коммунальный транспорт продолжают дезинфицировать несколько раз в день", - подчеркнул Кличко.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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