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В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина

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В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
Обновлено 13:41 Сегодня Телеграф
В Украине к переходу к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 областей. В данных регионах превышен показатель инцидентности заболеваемостью коронавирусом, а Закарпатская область не проходит сразу по двум пунктам.

По состоянию на 19 июня 10 областей и город Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, по данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина город Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Черновицкая области.

Невозможность перехода к следующему этапу снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях.

Как сообщалось, Кабинет министров 17 июня принял решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля.

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболел 921 человек, зафиксировано 19 летальных случаев. Всего за все время пандемии в стране заболело 34 984 человека.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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