Сделал замечание: в Запорожье избили полицейского

По факту нанесения телесных повреждений сотруднику запорожской полиции открыто криминальное дело.

В Запорожье двое мужчин 1999 и 2001 года нанесли телесные повреждения полицейскому, который сделал им замечание относительно употребления спиртных напитков в общественных местах и употребления бранных слов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

"Граждан, которые нанесли телесные повреждения участковому офицеру Пологовского отделения полиции задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 июня около 19 часов участковый офицер Пологовского отделения полиции ГУНП в Запорожской области у местного магазина увидел троих неизвестных мужчин, которые употребляли спиртные напитки и высказывались нецензурной бранью.

Работник полиции подошел к ним, представился, сделал замечание по поводу того, что употребление спиртных напитков в общественных местах запрещено. В ответ двое из нарушителей начали вели себя откровенно агрессивно, хватать офицера полиции за форменную одежду и наносить телесные повреждения.

Полицейский позвонил "102" и вызвал наряд полиции.

"Нарушители - местные жители 1999 и 2001 годов рождения задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи квалифицировали действия нападающих по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины как умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением стражем служебных обязанностей", - добавляется в сообщении.