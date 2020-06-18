В Запорожье произошло лобовое ДТП: погибли два человека, одна из машин загорелась

Сегодня, 18 июня, в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло двое человек и еще один получил ранения. Во время столкновения машин одна из них загорелась.

В Запорожье ночью произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, одна из машин после удара загорелась. Водители автомобилей погибли на месте происшествия, а один пассажир травмирован, передает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Сообщается, что 18 июня в 00:05 в отдел полиции поступило сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии на улице Хортицкое шоссе в городе Запорожье.

“В ходе осмотра места происшествия установлено, что водитель автомобиля "Daewoo Sens", местный житель 1995 года рождения, двигаясь по улице Хортицкое шоссе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "Geely" под управлением мужчины 1985 года рождения. В результате аварии оба водителя от полученных травм погибли на месте происшествия, женщина-пассажир автомобиля "Geely" жительница города Запорожья 1986 года рождения, с многочисленными телесными повреждениями доставлена в больницу”, — сообщили в полиции.

Сообщается, что после столкновения транспортных средств произошло возгорание автомобиля "Daewoo Sens".

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Полиция сообщила, что ищет свидетелей ДТП или водителей транспортных средств, имеющих видеозаписи, касающиеся указанного события.

Как сообщалось, в Ружинском районе Житомирской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один человек погиб и еще шесть человек получили травмы.

14 июня столице автомобиль совершил наезд на инспектора патрульной полиции, полицейская была госпитализирована.