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На Львовщине продлили карантинные меры

На Львовщине продлили карантинные меры
Обновлено 17:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Показатели заболеваемости COVID-19 не позволяют ослабить карантинные ограничения в области, поэтому карантин в регионе продлили до понедельника.

Соответствующее решение приняли сегодня, 19 июня, в рамках внеочередного заседания Областной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"Понимаю, что трехмесячный карантин сильно утомил не только Украину, а и весь мир. Однако, сейчас не время расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью: за предыдущие сутки на Львовщине зафиксировано 142 новых больных COVID-19, 81 из них – жители Львова", - сказал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, охват тестированием на 100 тысяч населения Львовщины составляет - 50,61.

COVID-19 в Украине: Кабмин сообщает о неутешительных данных

"Инцидентность составляет 40,4, занятых коек - 40%. Учитывая эпидситуации в области, вопрос ослабления карантина считаю не актуальным", - подчеркнул Чемерис.

Вопрос ослабления карантинных мероприятий на территории области рассмотрят на ближайшем заседании в понедельник, 22 июня. К этому времени ожидают внесение изменений в Постановление КМУ № 392 от 20.05.20 года, которое позволит дифференцировать подходы по усилению или ослаблению карантинных мероприятий.

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Все по теме:

Львовская область, Вирус, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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