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"Жители не осознают всех рисков": в Житомирской области усилили карантин

"Жители не осознают всех рисков": в Житомирской области усилили карантин
20:52 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com
Руководство Житомирской области приняло решение усилить карантинные ограничения. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко на брифинге.

"Все члены комиссии (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций) единогласно поддерживают мнение о том, что несмотря на все предостережения, призывы к самоизоляции и просьбы носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавирусом", - написал Бунечко.

По его словам, учитывая данные показатели были приняты решения:

  • усилить контроль за соблюдением населением карантинных норм в помещениях и общественном транспорте, в частности использование средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), соблюдение социальной дистанции между гражданами, использование дезинфицирующих средств;

  • запретить работу детских учреждений оздоровления и отдыха области;

  • запретить проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек;

  • запретить работу заведениям общественного питания, ресторанного бизнеса и кафе, кроме предоставления услуг по питанию только на открытых, летних площадках;

  • проводить религиозные мероприятия, богослужения при соблюдении карантинных норм.

"Главному управлению Госпродпотребслужбы в Житомирской области поручено провести проверку работы рынков и магазинов по всей области по соблюдению карантинных мероприятий. В случае выявления нарушений - предоставить предложения по остановке деятельности этих объектов", - отметил Бунечко.

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Также главному управлению Национальной полиции в Житомирской области, департаменту регионального развития облгосадминистрации и управлению Укртрансбезопасности в Житомирской области поручено обеспечить контроль за соблюдением карантинных мероприятий во время перевозок граждан городским, пригородным и междугородным транспортом.

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Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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