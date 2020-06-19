Ситуация в ООС: боевики обстреляли жилые дома Авдеевки

В вечернее время из направлений неподконтрольных правительству Украины, а именно поселков Яковлевка и Минеральное, боевики обстреляли жилые дома Авдеевки. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований Российской Федерации мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении пресс-центра.

Отмечается, что регулярные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск угрожают жизни мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру Донбасса.

"Вчера, 18 июня 2020 года, в вечернее время из направлений неподконтрольных правительству Украины поселков Яковлевка и Минеральное Донецкой области наемники совершили обстрел по жилым домам Авдеевки. Враг применил минометы калибра 82 и 120 мм", - рассказали в пресс-центре.

Прибыв на место обстрела наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела фотофиксацию и выяснила, что от разрыва мины калибра 120 мм было разрушено хозяйственное здание, а также поврежден фасад и крыша двух жилых домов. Две другие мины разорвались на приусадебном участке. Пострадавших граждан в результате вражеского обстрела нет.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований Российской Федерации относительно обстрелов населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Боевики продолжают безответственно уничтожать жилые дома населенных пунктов, нарушая все нормы международного гуманитарного права. Такие действия оккупантов свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательно не выполнять Минские соглашения", - отметили в штабе ООС.

Напомним, в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики 14 раз нарушили режим тишины.