В Кривом Роге огнем уничтожены 22 павильона, горел центральный рынок

В пятницу в 22:37 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории Центрального рынка расположенного на улице Серафимовича Довгинцевского района города Кривой Рог.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По вызову немедленно направлены дежурные отделения одиннадцатого, четырнадцатого и двадцать шестой государственных пожарно-спасательных частей 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что огнем охвачены металлические павильоны с продовольственными товарами различного назначения внутри на территории потребительской кооперации "Центральный рынок" города Кривого Рога. Огнем уничтожено 22 торговых павильона с продуктами торговли внутри. Общая площадь пожара составила 240 м.кв.

Пожар локализован в 23:44 и ликвидирован в 00:40.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара было привлечено 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось, в Кривом Роге загорелся скоростной трамвай.