Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину", есть раненые

19 июня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Крымского противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи у населенного пункта Шумы, враг выпустил 8 мин с минометов калибра 82 мм. Впоследствии захватчики неоднократно совершили обстрелы наших воинов вблизи населенного пункта Орехово, применив при этом запрещенные минского договоренностями минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Наших защитников на подступах к Хутору Вольному враг дважды обстреливал из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме этого, агрессор применил у этого населенного пункта различных систем гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Славного противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

По данным разведки, 19 июня украинские воины уничтожили двух и ранили не менее трех оккупантов.

С начала текущих суток, 20 июня, российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Авдеевки открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщалось, Таран доложил иностранным стратегическим советникам об обстановке в районе ООС.