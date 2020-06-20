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ГУР Украины в ОБСЕ: РФ ведет гибридные войны с помощью частных армий

ГУР Украины в ОБСЕ: РФ ведет гибридные войны с помощью частных армий
07:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
Международное сообщество должно усилить давление на РФ, которая ведет гибридные войны с использованием частных военных компаний и других парамилитарных организаций.

"Свободный мир должен усилить давление на Россию и другие страны, которые ведут гибридные войны с использованием ЧВК и других парамилитарных организаций", - заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий во время заседания Форума сотрудничества по вопросам безопасности ОБСЕ, посвященного деятельности частных военных компаний.

Представитель ГУР указал на то, что использование частных военных компаний в зонах конфликтов демонстрирует необходимость регулирования деятельности ЧВК на международном уровне. Он указал на то, что, к сожалению, в Украине есть собственный печальный опыт, связанный с ЧВК - использование Россией военных формирований во время оккупации Крымского полуострова и вооруженной агрессии на востоке Украины.

Скибицкий указал на то, что во многих странах законодательство о частных военных компаниях является неполным, некоторые страны создают ЧВК "вообще без какого-либо правового основания" - прежде всего, здесь речь идет о Российской Федерации. Так, несмотря на в значительную степень незаконного статуса ЧВК в России, такие компании де-факто существуют "и действуют в интересах Кремля, в частности против Украины". Некоторые из этих формирований маскируются под общественные организации или военно-патриотические клубы.

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"До недавнего времени военные компании считались неправительственными подрядчиками, которые предоставляют услуги по профессиональному консультированию, поддержке и охране. Однако Москва применяет ЧВК как экономически целесообразный инструмент для осуществления военного влияния за рубежом, который не несет существенных внутриполитических рисков для российского режима. При этом в случае необходимости Москва имеет возможность публично дистанцироваться от таких действий ", - подчеркнул Скибицкий.

Он добавил, что в последние годы Россия вывела практику применения частных военных компаний на новый уровень, "продемонстрировав, что они могут выполнять наступательные задачи и фактически составлять костяк оккупационной армии".

Учитывая это, международное сообщество должно найти способы противодействия гибридным армиям под прикрытием ЧВК.

"Существует насущная необходимость в создании международного органа, который бы устанавливал унифицированные правила и обеспечивал жесткий контроль за деятельностью ЧВК. Было бы целесообразным также четко определить ЧВК в международном праве, включая Римский статут. Все страны должны решительно выступить против наемничества", - заявил представитель военной разведки Украины на заседании Форума сотрудничества по вопросам безопасности ОБСЕ.

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Украина, ОБСЕ, РФ.

Автор:

Телеграф
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