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Тимошенко: У Зеленского был жесткий разговор с правительством по поводу роста случаев COVID-19

Тимошенко: У Зеленского был жесткий разговор с правительством по поводу роста случаев COVID-19
07:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Telegram Офиса президента
У Президента Владимира Зеленского был жесткий разговор с правительством о мерах по предотвращению распространения коронавируса.

"Сегодня была довольно жесткий разговор Президента с правоохранительными органами, с Минздравом, с Премьером, чтобы провести общение и принять меры, чтобы объяснить людям. В некоторых случаях это будет бить по карману - они будут платить штрафы (за нарушение карантинных мероприятий. - ред.)", -  об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Тимошенко заметил: если текущая динамика заболеваемости сохранится, то через 10 дней в Украине будет совсем другая ситуация.

"Мы не хотим вводить карантин, который был у нас месяц-два назад. Потому что это бьет по экономике и людях. Мы не хотим к нему возвращаться, поэтому призываем сейчас всех максимально соблюдать условия карантина. Никто не хочет, чтобы лета не было, поэтому призываем носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать другие меры", - отметил чиновник.

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Чтобы в Украине не пришлось снова вводить жесткие карантинные меры, граждане и бизнес должны соблюдать противоэпидемические мероприятия, заявил Тимошенко.

Как сообщалось, в Украине уже 34 984 случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 921.

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Украина, Коронавирус, ОП.

Автор:

Телеграф
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