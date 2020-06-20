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Шмыгаль: Кабмин выделяет 2,3 млрд гривен на психбольницы и инфекционные

Шмыгаль: Кабмин выделяет 2,3 млрд гривен на психбольницы и инфекционные
07:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин
Речь идет о противотуберкулезных учреждениях, инфекционных и реабилитационных больницах и психиатрии.

Кабинет Министров выделяет 2,3 миллиарда гривен критически недофинансированным медицинским учреждениям. Речь идет о противотуберкулезных учреждениях, инфекционных и реабилитационных больницах и психиатрии.

Об этом во время внеочередного заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает "РБК-Украина".

"Наше правительство давало украинцам обещание, что мы не допустим закрытия больниц и увольнения врачей. Мы выделяем 2,3 миллиарда гривен на такие заведения, которые в этом нуждаются и критически недофинансированы. Противотуберкулезные учреждения, инфекционные и реабилитационные больницы и психиатрия получат необходимые средства, а главное время, чтобы реформироваться", - сказал глава правительства.

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Так, второй этап медицинской реформы в Украине стартовал 1 апреля, согласно ему для психбольниц и тубдиспансеров будет значительно урезано финансирование. Поэтому президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть реформу.

Как сообщалось ранее, всем врачам независимо от должности предлагается повысить оклады на 75%, среднему медперсоналу предлагается повысить зарплату примерно на 2360 грн, младшим медсестрам – на 1180 грн.

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Украина, Кабмин, Больницы.

Автор:

Телеграф
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