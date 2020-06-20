Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки зарегистрировали 841 случай заражения
Коронавирус в Украине: за сутки зарегистрировали 841 случай заражения
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину", есть раненые
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину", есть раненые
Барселона потеряла важные очки с Севильей (Обзор матча)
Барселона потеряла важные очки с Севильей (Обзор матча)
День Святого мученика Феодота: народные приметы и запреты 20 июня
День Святого мученика Феодота: народные приметы и запреты 20 июня

Пандемия: на Львовщине COVID-19 диагностировали у 139 человек

Пандемия: на Львовщине COVID-19 диагностировали у 139 человек
09:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 139 человек.

"За минувшие сутки в области по результатам ПЦР-диагностики еще у 139 человек подтвержден COVID-19.

Всего подтвержден коронавирус у 3679 человек", – сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель директор Львовской областной инфекционной больницы Игорь Бернык.

По его данным, в субботу утром в инфекционной больнице скончалась 72-летняя женщина с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Коронавирус в Украине: за сутки зарегистрировали 841 случай заражения

В то же время за минувшие утки из больницы выписали 21 выздоровевшего пациента.

Как сообщалось, 19 июня Львовская областная комиссия по ЧС и ТЭБ решила продолжить карантинные меры до 22 июня в связи с высоким уровнем заболеваемости в области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Львов, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умеренное потребление алкоголя в зрелом возрасте: в чем польза
02 Главные симптомы тромбоза: как вовремя распознать проблему
03 "Муза-чудовище" Сальвадора Дали: малоизвестные факты из жизни Галы Дьяконовой (Фото)
04 Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены
05 Какие фрукты надо есть, чтобы омолодить кровь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Малюська: Карма настигнет каждого рейдера
Малюська: Карма настигнет каждого рейдера
Угроза рецессии: Китай напечатает триллионы юаней
Угроза рецессии: Китай напечатает триллионы юаней
Ангела Меркель не исключает новых санкций против РФ
Ангела Меркель не исключает новых санкций против РФ
День летнего солнцестояния: Google создал новый дудл
День летнего солнцестояния: Google создал новый дудл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь