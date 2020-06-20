Убийство полицейского в Днепре: подозреваемому избрали меру пресечения

В Днепре мужчине, которого подозревают в убийстве полицейского, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"В Днепре подозреваемому в убийстве полицейского избрана мера пресечения. 49-летнего мужчину взяли под стражу в зале суда сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанным оказался ранее не судимый житель г. Днепр.

В полиции напомнили, что 19 июня утром в городе было совершено разбойное нападение, во время которого нападавший угрожал потерпевшему оружием и завладел крупной суммой денег.

Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульных предоставили приметы злоумышленника и описание автомобиля. Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции Дарвин Потуданский, Богдан Черепий и Константин Семенюта заметили похожий по описанию автомобиль.

Для установления личности водителя они приняли решение доставить его в отделение полиции. Во время движения по улице Запорожское шоссе злоумышленник, сидевший на заднем сидении собственного автомобиля, смог достать из-под сиденья пистолет Макарова и выстрелить в полицейского, который находился рядом. Затем направил оружие в сторону второго полицейского – Богдана Черепия, который сидел за рулем.

Оперуполномоченный сразу остановил автомобиль и помог раненому коллеге выхватить оружие у нападавшего. Когда на стрелка надели наручники, Дарвин умер на руках у своего напарника: пули попали в сердце.

С места происшествия изъяли пистолет Макарова, из которого убили сотрудника полиции, а также сумку с деньгами, похищенными во время разбойного нападения.