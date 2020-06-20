Яблоку негде упасть: как соблюдают карантин на пляжах в Запорожской области (Видео)

В Кирилловке Запорожской области все пляжи переполнены. При этом никакой речи о безопасной дистанции в полтора метра не идет. Жаркая погода заставляет людей спешить к морю, позабыв о безопасности.

На некоторых пляжах в 10:30 уже тяжело найти свободное место. А на пляже в районе санатория Кирилловка просто яблоку негде упасть. Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

Чтобы занять место под навесом, люди приходят на пляж уже в 8 утра. При этом аренда пляжного зонта стоит 30 гривен в день. Столько же стоит и шезлонг. Но проблема в том, что поставить их бывает очень непросто из-за большого скопления отдыхающих.

Безопасной дистанции никто не придерживается. Кроме того, на пляжах ее никто и не контролирует. Все наслаждаются солнечными ваннами и морем.

Как ранее отмечал министр здравоохранения Максим Степанов, защитные маски на пляжах носить не нужно. Однако необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.