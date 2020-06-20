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Покушение на бывшую заключенную боевиков ОРДО: гранату привязали к калитке

Покушение на бывшую заключенную боевиков ОРДО: гранату привязали к калитке
19:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Гранату, на которой подорвался бывшая пленная "ДНР" Валентина Бучок, неизвестные привязали к ее калитке. Об этом сообщил журналист, участник Трехсторонней контактной группы по Донбассу Денис Казанский в Facebook.

"На бывшую пленницу боевиков ДНР Валентину Бучок сегодня было совершено покушение. Кто-то привязал гранату к ее калитке, и она подорвалась на этой растяжке. Сейчас Валентина с тяжелыми ранениями находится в больнице", - написал он.

Казанский напомнил, что женщина после освобождения из плена дала показания о преступлениях боевиков, и не исключил, что покушение на ее может быть связано с этим.

"Учитывая, что Валентина Бучок обычная женщина пенсионного возраста, у которой нет ни бизнеса, ни важной должности, покушаться на ее жизнь могли разве что в связи с тем, что она не боится давать интервью и рассказывать о преступлениях боевиков. Валентина сидела в Донецке, в тюрьме "Изоляция", и открыто говорит о том, как там издеваются над пленными людьми. Называя, в том числе и фамилии преступников", - отметил журналист.

В Донецкой области бывшая пленница боевиков ОРДО подорвалась на растяжке во дворе своего дома

Как сообщалось, утром 20 июня в Донецкой области в селе Иванополье Константиновского района в собственном дворе подорвалась на растяжке освобожденная из плена "ДНР" Валентина Бучок.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Донецкая область, Денис Казанский, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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