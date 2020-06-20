В Кривом Роге задержали четырех жителей города за распространение детской порнографии

В Днепропетровской области полиция задержала четырех криворожан, которые подозреваются в сбыте детской порнографии. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"В Днепропетровской области полиция задержала четырех криворожан, причастных к сбыту детской порнографии. В правонарушениях подозреваются жители Кривого Рога Днепропетровской области. Два человека и две женщины, которые с начала года из собственной компьютерной техники загружали в Интернет видео порнографического характера, в том числе с элементами детской порнографии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 и 19 июня правоохранители провели обыски, во время которых изъяли компьютеры, жесткие диски, флеш-накопители, роутеры и другие вещественные доказательства. На компьютерах злоумышленников хранились порнографические файлы.

Все изъятые материалы отправлены на компьютерно-техническую экспертизу.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК", - сообщили в полиции.