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18-летнего львовянина арестовали за изнасилование ребенка

18-летнего львовянина арестовали за изнасилование ребенка
20:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com
Во Львове избрали меру пресечения подозреваемому в изнасиловании ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

"По ходатайству следователей Железнодорожного отдела полиции, суд избрал для задержанного меру пресечения - содержание под стражей без определения залога", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 18 июня в 12.40 в полицию поступило сообщение от львовянки о том, что во время прогулки с детьми в Железнодорожном районе Львова исчез ее 12-летний сын. К поискам ребенка были задействованы сотрудники всех служб территориального подразделения полиции, патрульные полицейские и сотрудники других служб полиции Львовской области. Вскоре мальчик вернулся домой и рассказал, что на улице Роксоланы неизвестный мужчина позвал его в парк якобы помочь толкать мопед и пообещал купить газированный напиток. Там, в парке, ребенка изнасиловали. К установлению личности и задержанию злоумышленника были задействованы оперативники, патрульные полицейские, работники ювенальной превенции и сотрудники других служб полиции Львовской области.

"За несколько часов того же дня правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 18-летний житель Львова. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в Нацполиции.

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Следователи Железнодорожного отдела полиции 19 июня сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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Львов, Изнасилование, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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