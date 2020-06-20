Обострение на Донбассе: в ООС ранен еще один украинский военнослужащий

Как сообщается на странице ООС в Facebook, сегодня, 20 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Крымского.
Оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"В результате обстрелов получил огнестрельное осколочное ранение еще один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В ответ украинские защитники применили имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный отпор. Потери боевиков уточняются.