Обострение на Донбассе: в ООС ранен еще один украинский военнослужащий

Количество украинских защитников, которые получили ранения с начала суток в районе проведения операции Объединенных сил, возросло до трех.

Как сообщается на странице ООС в Facebook, сегодня, 20 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Крымского.

Оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов получил огнестрельное осколочное ранение еще один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В ответ украинские защитники применили имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный отпор. Потери боевиков уточняются.